Мэру Василькова объявили подозрение в подкупе избирателей

19 апреля, 2019, 17:45

Васильковскому городскому главе Владимиру Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих расходов", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что 19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковском городскому главе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.