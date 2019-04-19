Мэру Василькова объявили подозрение в подкупе избирателей
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих расходов", - говорится в сообщении.
В МВД добавили, что 19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковском городскому главе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.
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