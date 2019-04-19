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Мелитопольский суд отказался комментировать решение по делу о сбитом самолете Ил-76

В Мелитопольском районном суде Запорожской области заявили, что преждевременно комментировать решение, которым не признано гибель командира Ил-76 результатом агрессии РФ, при отсутствии его полного текста

Об этом сообщает пресс-служба суда на портале Судебная власть Украины.

Мотивы, по которым суд отклонил предоставленные сторонами доказательства, мотивированная оценка аргументов, приведенных участниками дела, выводы суда об отсутствии оснований удовлетворения заявления и нормы права, которые применил суд, будут изложены в мотивировочной части полного текста судебного решения, говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное решение принято судом 16 апреля 2019 г. На заседании провозгласили вступительную и резолютивную части решения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 268 ГПК Украины.

В суде отмечают, что после провозглашения вступительной и резолютивной частей судебного решения судом в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 268 ГПК Украины сообщено присутствующим в судебном заседании участникам дела о том, что полное решение будет составлено в течение 5 дней, стороны смогут его получить 22 апреля 2019.

В пресс-службе сообщают, что указанное судебное решение не вступило в законную силу, и в соответствии с ГПК Украины участники дела имеют право на апелляционный пересмотр дела.

Комментирование судебного решения при отсутствии его полного текста преждевременно, говорится в сообщении.

В то же время в суде обратились к СМИ, при освещении информации о деятельности судебной власти сознательно относиться к требованиям, по поводу ее объективности и достоверности, соблюдая кодекс журналистской этики.

  • Напомним, 14 июня 2014 г. над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76 , на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
  • 16 апреля Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии.

 

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