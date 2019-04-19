Мелитопольский суд отказался комментировать решение по делу о сбитом самолете Ил-76

Отмечается, что судебное решение принято судом 16 апреля 2019 г. На заседании провозгласили вступительную и резолютивную части решения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 268 ГПК Украины.

В суде отмечают, что после провозглашения вступительной и резолютивной частей судебного решения судом в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 268 ГПК Украины сообщено присутствующим в судебном заседании участникам дела о том, что полное решение будет составлено в течение 5 дней, стороны смогут его получить 22 апреля 2019.

В пресс-службе сообщают, что указанное судебное решение не вступило в законную силу, и в соответствии с ГПК Украины участники дела имеют право на апелляционный пересмотр дела.

Комментирование судебного решения при отсутствии его полного текста преждевременно, говорится в сообщении.

В то же время в суде обратились к СМИ, при освещении информации о деятельности судебной власти сознательно относиться к требованиям, по поводу ее объективности и достоверности, соблюдая кодекс журналистской этики.