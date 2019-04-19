Манафорт продвигал "автономную республику" в Донбассе с Януковичем во главе, - отчет Мюллера

19 апреля, 2019, 11:58

Бывший политтехнолог Партии регионов и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с бывшим российским разведчиком Константином Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил бы беглый президент Виктор Янукович

Об этом сообщается в опубликованном отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

В документе отмечается, что в 2016 году Килимник написал электронное письмо Манафорту, в котором рассказал, что в ходе поездки в Москву (где в то время проживал Янукович) он "встретился с человеком", имея в виду украинского президента-беглеца.

Позже в том же году Килимник встретился с Манафортом в США.

"Сначала, Манафорт и Килимник обсуждали план решения продолжающихся политических проблем в Украине благодаря созданию автономной республики в ее индустриализованного восточном регионе Донбасса (оккупированные территории - ред.) и выбрать изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой республики", - говорится в докладе Мюллера.

Этот план, как позже отмечал Манафорт, предусматривал тайные способы контроля Россией восточного региона.

Манафорт заявил, что если бы он не прервал эту дискуссию, Килимник попросил бы Манафорта убедить Трампа в этом мирном плане и Янукович ожидал бы от Манафорта, чтобы тот привел свои связи в Европе и Украине для воплощения этого плана.

"Манафорт от начала рассказал прокурорам, что сказал Килимнику о том, что план был сумасшедшим, обсуждения прекратились, и он больше не вспоминал, чтобы Килимник просил Манафорта пересмотреть план после их встречи 2 августа", - отмечают прокуроры.

Однако прокуроры показали ему другие электронные письма, в которых Килимник снова поднимал вопрос по "мирному плану" и Манафорт согласился, что позже еще были попытки обсудить этот план.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследование. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.