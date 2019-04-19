Лукашенко предлагает выборы в ноябре и без «дури» с анализами и стадионом

19 апреля, 2019, 15:57

В нынешнем году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совета Республики, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и Национальному собранию

Об этом сообщает БЕЛТА.

Агентство объясняет, что срок нынешних полномочий у белорусских парламента и президента истекает в 2020 году. Закон не запрещает проводить избирательные кампании одновременно, но в Беларуси закрепилась практика, что выборы главы государства не сочетаются с другими.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно", - отметил Лукашенко.

"В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - заявил лидер белорусов.

Лукашенко отметил, что пока не определялся с датой, но если это приемлемо по закону, то выборы можно было бы приурочить ко Дню Октябрьской революции.

"Есть хороший праздник. 7 ноября - выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем к этой дате примерно ориентироваться без всяких идеологических посылов", - сказал он.

Президент Беларуси отметил, что у разных людей могут быть разные взгляды на события Октябрьской революции, но это было в истории - и отказываться от этого нельзя.

По его словам, "народ перевернул" страну, потому что не хотел жить в той системе: "Это для нас урок".

"И еще много людей, которые отмечают этот праздник, живут им. Ну и Бог с ними, чего мы должны быть против этого. Поэтому если это приемлемо, давайте ориентироваться на эту дату. Я обещаю вам, что в ближайшее время по закону будет принято соответствующее решение ", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер призвал: "Никаких игр, еще раз подчеркиваю. Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена ​​молодежь, ветеранам должна быть предоставлена ​​возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их. Им надо помогать".

"И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться - от партий, организаций. Это и есть предвыборная кампания, это и есть выборы", - отметил он.

"Но только без дури. Без забора крови, без дебатов на стадионах и другого (как в Украине, - ред.). Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы", - заявил Лукашенко.

По его словам, Беларуси нужен "очень талантливый парламент" - и он должен будет поставить точку в обновлении Конституции .

По его словам, "в Беларуси - народная власть, она живет реальными заботами людей, а не личными экономическими интересами и амбициями политиков".

"В Овальном зале должен вестись конструктивный диалог с теми, кто независимо от политических взглядов, мнений или позиций стоит на страже интересов народа и видит нашу страну свободной, миролюбивой, мирной и сильной", - сказал Лукашенко.