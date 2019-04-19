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Кремль отреагировал на предложение Медведчука заключить соглашение между РФ и Зеленским


фото: tass
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "новому" президенту Украины нужны будут не соглашения с РФ, а выстраивание добрых отношений

Таким образом Песков прокомментировал предложение Виктора Медведчука к кандидату в президенты Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с РФ.

"Никакие соглашения с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и россиян, и украинцев, живущих и в России, и на Украине", - цитирует Пескова ТАСС.

Песков добавил, что в вопросе Донбасса "нет никакой другой основы, кроме минских договоренностей".

Кремль рассчитывает, что "будущий президент Украины иначе взглянет на перспективы отношений с РФ и не будет придерживаться силовых методов разрешения ситуации в Донбассе".

  • Напомним, Виктор Медведчук заявил, что Владимир Путин может "в качестве жеста доброй воли" освободить украинских пленных моряков.
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