Кремль отреагировал на предложение Медведчука заключить соглашение между РФ и Зеленским
Таким образом Песков прокомментировал предложение Виктора Медведчука к кандидату в президенты Украины Владимира Зеленского заключить соглашение с РФ.
"Никакие соглашения с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и россиян, и украинцев, живущих и в России, и на Украине", - цитирует Пескова ТАСС.
Песков добавил, что в вопросе Донбасса "нет никакой другой основы, кроме минских договоренностей".
Кремль рассчитывает, что "будущий президент Украины иначе взглянет на перспективы отношений с РФ и не будет придерживаться силовых методов разрешения ситуации в Донбассе".
- Напомним, Виктор Медведчук заявил, что Владимир Путин может "в качестве жеста доброй воли" освободить украинских пленных моряков.
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