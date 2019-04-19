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HBO просит Трампа не использовать символику "Игры престолов" в своей политике


фото: Twitter Дональда Трампа
Руководство телеканала HBO призвало президента США Дональда Трампа не использовать символику сериала "Игра престолов" в своих политических целях

Об этом сообщает издание Deadline .

"Хотя мы можем понять энтузиазм по поводу выхода нового сезона" Игры престолов "сейчас, когда наступил последний сезон, мы по-прежнему предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", - говорится в заявлении HBO.

Это произошло после того, как президент Дональд Трамп сфотографировался в стиле "Игры престолов", чтобы отметить, как его генеральный прокурор Билл Барр получил доклад спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера.

Трамп подписал фото: "Нет заговора. Ни препятствиям. Для ненавистников и радикальных левых демократов - игра окончена".

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