HBO просит Трампа не использовать символику "Игры престолов" в своей политике
19 апреля, 2019, 10:27
Руководство телеканала HBO призвало президента США Дональда Трампа не использовать символику сериала "Игра престолов" в своих политических целях
Об этом сообщает издание Deadline .
"Хотя мы можем понять энтузиазм по поводу выхода нового сезона" Игры престолов "сейчас, когда наступил последний сезон, мы по-прежнему предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", - говорится в заявлении HBO.
Это произошло после того, как президент Дональд Трамп сфотографировался в стиле "Игры престолов", чтобы отметить, как его генеральный прокурор Билл Барр получил доклад спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера.
Трамп подписал фото: "Нет заговора. Ни препятствиям. Для ненавистников и радикальных левых демократов - игра окончена".
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