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Фермер на Черкащине устроил пекарню для туристов, чтобы спасти деревню

В селе Ивковцы, что в Чигиринском районе проживают чуть более 200 жителей. Здесь даже продовольственного магазина нет! Однако местный предприниматель Назар Лавриненко три года назад решил открыть хлебопекарню. И обустроить туристический комплекс. Назар принял участие в конкурсе "Деревня: Шаги к развитию", который проводит агро-индустриальный холдинг МХП. И получил грант на развитие своего дела.

Хлебопекарня расположена на территории просветительско-развлекательного комплекса "Зернолен". Это изюминка Ивковцов! Туристов на природе ждут самые разнообразные мастер-классы. Среди них помол зерна в муку с помощью жерновов. Каждый может самостоятельно намолоть себе муки. А потом из него выпекают казацкие лепешки. «Дети сами замешивают тесто, сами делают изделия. А потом забирают из печи. Везут домой или сразу едят их. И это такой элемент позитива очень важный", - рассказывает Назар.

Территорию "Зерноленда" хозяин постоянно обустраивает новыми помещениями и объектами старины. В комплексе есть и свой краеведческий музей. Экспонаты находили и собирали по окрестностям Ивковцов. А еще Назар восстановил мельницу, стоявшую в деревне. Теперь мечтает создать еще и музей ветряных мельниц. «Мы хотим сделать на склонах Национальный парк ветряков. В сотрудничестве с Украинской мельничной ассоциацией мы проводим работу над сбором информации, над договоренностями о том, чтобы нам передали ветряки различных типов со всех уголков Украины. Их единицы сохранились вообще", - делится планами предприниматель.

Проект МХП "Село: шаги к развитию" - ежегодный конкурс, направленный на развитие малого предпринимательства на селе. Конкурс стартовал в 2016 году и был реализован в 3 районах Черкасской области, а в 2019-м охватил уже 7 областей Украины.

 

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