Фанат "Бенфики" перепутал немецкие города и не попал на матч Лиги Европы

19 апреля, 2019, 17:00

Болельщик португальской "Бенфики" поехал на матч Лиги Европы против "Айнтрахта" вместо Франкфурта-на-Майне во Франкфурт-на-Одере

Об этом сообщает 101% Ultras в twitter.

18 апреля "Бенфика" играла матч 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта", а поддержать команду в Германию приехали несколько сотен фанатов.

С одним из болельщиков по имени Альваро Оливейра произошел забавный инцидент, из-за которого он не смог попасть на стадион. Мужчина перепутал города и вместо Франкфурта-на-Майне приехал во Франкфурт-на-Одере. Оливейра ехал автомобилем и проехал мимо нужный город, преодолев еще 600 км.

Benfica fan travelled to the wrong City of Frankfurt ahead of today's Europa League match. He went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main)



They're 600km apart. pic.twitter.com/JZfAAbSU9W - 101% ULTRAS (@ 101ULTRAS) 18 апреля 2019