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Фанат "Бенфики" перепутал немецкие города и не попал на матч Лиги Европы


фото: instagram
Болельщик португальской "Бенфики" поехал на матч Лиги Европы против "Айнтрахта" вместо Франкфурта-на-Майне во Франкфурт-на-Одере

Об этом сообщает 101% Ultras в twitter.

18 апреля "Бенфика" играла матч 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта", а поддержать команду в Германию приехали несколько сотен фанатов.

С одним из болельщиков по имени Альваро Оливейра произошел забавный инцидент, из-за которого он не смог попасть на стадион. Мужчина перепутал города и вместо Франкфурта-на-Майне приехал во Франкфурт-на-Одере. Оливейра ехал автомобилем и проехал мимо нужный город, преодолев еще 600 км.

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