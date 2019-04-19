//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Facebook сохранял пароли от аккаунтов Instagram без шифрования

Пароли пользователей Instagram сохранились в читабельном формате

Об этом говорится в официальном блоге Facebook .

"Во время проверки безопасности мы выяснили, что некоторые пароли пользователей хранятся в читабельном формате в наших внутренних системах хранения данных. Это привлекло наше внимание, потому что наши системы входа в систему спроектированы так, чтобы шифровать пароли, используя методы, которые делают их нечитаемым ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти проблемы уже исправили и в качестве меры пресечения будут сообщать всех, чьи пароли, которые мы нашли, были сохранены без шифра.

Также в Facebook подчеркнули, что не нашли никаких доказательств того, что кто-нибудь воспользовался этими паролями.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать