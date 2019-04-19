Facebook сохранял пароли от аккаунтов Instagram без шифрования

19 апреля, 2019, 09:41

Пароли пользователей Instagram сохранились в читабельном формате

Об этом говорится в официальном блоге Facebook .

"Во время проверки безопасности мы выяснили, что некоторые пароли пользователей хранятся в читабельном формате в наших внутренних системах хранения данных. Это привлекло наше внимание, потому что наши системы входа в систему спроектированы так, чтобы шифровать пароли, используя методы, которые делают их нечитаемым ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти проблемы уже исправили и в качестве меры пресечения будут сообщать всех, чьи пароли, которые мы нашли, были сохранены без шифра.

Также в Facebook подчеркнули, что не нашли никаких доказательств того, что кто-нибудь воспользовался этими паролями.