Ему тоже руки будете рубить? Порошенко сообщил, что Коломойский перечислил Зеленскому $41 млн на оффшорные счета

19 апреля, 2019, 19:55

Об этом сказал президент во время дебатов с Зеленским, передает Еспресо.TV.

"... ваш партнер, который обокрал Украину на 20 млрд Укрнафты, 160 млрд с ПриватБанка, 41 млн долл. заплатил вам лично на ваши тайные оффшорные счета. А как вы ему руку будете пожимать и не будете ли ему руки рубить? Это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова, Януковича и беглых олигархов", - сказал он.