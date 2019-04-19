Ему тоже руки будете рубить? Порошенко сообщил, что Коломойский перечислил Зеленскому $41 млн на оффшорные счета
19 апреля, 2019, 19:55
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Игорь Коломойский заплатил Владимиру Зеленскому 41 млн долларов
Об этом сказал президент во время дебатов с Зеленским, передает Еспресо.TV.
"... ваш партнер, который обокрал Украину на 20 млрд Укрнафты, 160 млрд с ПриватБанка, 41 млн долл. заплатил вам лично на ваши тайные оффшорные счета. А как вы ему руку будете пожимать и не будете ли ему руки рубить? Это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова, Януковича и беглых олигархов", - сказал он.
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