//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ему тоже руки будете рубить? Порошенко сообщил, что Коломойский перечислил Зеленскому $41 млн на оффшорные счета


фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Игорь Коломойский заплатил Владимиру Зеленскому 41 млн долларов

Об этом сказал президент во время дебатов с Зеленским, передает Еспресо.TV.

"... ваш партнер, который обокрал Украину на 20 млрд Укрнафты, 160 млрд с ПриватБанка, 41 млн долл. заплатил вам лично на ваши тайные оффшорные счета. А как вы ему руку будете пожимать и не будете ли ему руки рубить? Это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова, Януковича и беглых олигархов", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать