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Дебаты Порошенко и Зеленского: полицейские не позволяют парковаться возле "Олимпийского"

В центре Киева возле НСК "Олимпийский", где сегодня состоятся предвыборные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, уже сейчас присутствует большое количество правоохранителей

Об этом сообщает 112.ua.

В частности, по всей территории вокруг стадиона стоят авто с правоохранителями. Только с одной стороны стадиона стоят более 20 машин. Недавно приехали также бойцы Нацгвардии.

Правоохранители не позволяют парковаться автомобилям на прилегающих к стадиону улицах. Пускать людей на стадион начнут после 16:00. Будут установлены специальные пункты пропуска. Изымать все предметы, которые похожи на оружие.

Напомним, в пятницу, 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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