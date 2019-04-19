Дебаты о дебатах на Еспресо. Смотрим и анализируем
19 апреля, 2019, 15:07
Телеканал Еспресо покажет трансляцию дебатов на НСК "Олимпийский" между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским и разберет их в пост-студии с гостями эфира
Смотрите вместе с Еспресо дебаты между кандидатами в президенты на стадионе НСК "Олимпийский", а сразу после них - в пост-студии при модераторстве Сергея Руденко подводим итоги этого беспрецедентного для истории Украины события.
Гостями студии будут:
- Евгений Быстрицкий - доктор философских наук, профессор
- Виталий Куприй - народный депутат, внефракционный, парламентское объединение "За Зеленского"
- Сергей Таран - политолог
- Павел Кишкар - народный депутат, внефракционный
- Лариса Волошина - журналист
- Марина Данилюк-Ярмолаева - журналист, ведущая
Начало трансляции в 18:50.
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