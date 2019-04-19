//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дебаты о дебатах на Еспресо. Смотрим и анализируем

Телеканал Еспресо покажет трансляцию дебатов на НСК "Олимпийский" между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским и разберет их в пост-студии с гостями эфира

Смотрите вместе с Еспресо дебаты между кандидатами в президенты на стадионе НСК "Олимпийский", а сразу после них - в пост-студии при модераторстве Сергея Руденко подводим итоги этого беспрецедентного для истории Украины события.

Гостями студии будут:

  • Евгений Быстрицкий - доктор философских наук, профессор
  • Виталий Куприй - народный депутат, внефракционный, парламентское объединение "За Зеленского"
  • Сергей Таран - политолог
  • Павел Кишкар - народный депутат, внефракционный
  • Лариса Волошина - журналист
  • Марина Данилюк-Ярмолаева - журналист, ведущая

Начало трансляции в 18:50. 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать