Дебаты на стадионе: станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход - выход

19 апреля, 2019, 13:12

Из-за предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход

Об этом пресс-служба Киевского метрополитена сообщила в Facebook.

Отмечается, что станция "Дворец спорта" не работает на выход, только на пересадку.

"Просим скорректировать собственные маршруты. Также напомним, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта. По предварительным данным, в обычном режиме станции заработают поздно вечером", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский".