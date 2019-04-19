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Дебаты на стадионе: станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход - выход

Из-за предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход

Об этом пресс-служба Киевского метрополитена сообщила в Facebook.

Отмечается, что станция "Дворец спорта" не работает на выход, только на пересадку.

"Просим скорректировать собственные маршруты. Также напомним, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта. По предварительным данным, в обычном режиме станции заработают поздно вечером", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский".

 

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