Дебаты на "Олимпийском": на сцене Зеленского будет выступать Виктор Павлик
19 апреля, 2019, 17:52
19 апреля украинский певец Виктор Павлик выступит на сцене кандидата в президенты Владимира Зеленского перед дебатами на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает журналист "Украинской правды" в Twitter.
По его словам, от команды Петра Порошенко будет выступать украинская рок-группа "Плач Иеремии", а от команды Владимира Зеленского певец Виктор Павлик.
"От ПеКоманды на стадионе выступает "Плач Иеремии" от ЗеКоманды будет выступать Виктор Павлик", - говорится в сообщении.
"Виктор Павлик пришел выступать на сцене Зе", - сообщает корреспондент.
Виктор Павлик пришел выступать на сцене Зе # дебаты # выборы pic.twitter.com/TzpWdyudPg- Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
От ПеКоманды на стадионе выступает Плач Иеремии от ЗеКоманды выступать Виктор Павлик # выборы # дебаты- Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Фото: theБабель
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-