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Дебаты на "Олимпийском": на сцене Зеленского будет выступать Виктор Павлик


фото: twitter.com/RomanKravets
19 апреля украинский певец Виктор Павлик выступит на сцене кандидата в президенты Владимира Зеленского перед дебатами на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает журналист "Украинской правды" в Twitter.

По его словам, от команды Петра Порошенко будет выступать украинская рок-группа "Плач Иеремии", а от команды Владимира Зеленского певец Виктор Павлик.

"От ПеКоманды на стадионе выступает "Плач Иеремии" от ЗеКоманды будет выступать Виктор Павлик", - говорится в сообщении.

"Виктор Павлик пришел выступать на сцене Зе", - сообщает корреспондент.

Фото: theБабель

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