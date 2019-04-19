Дебаты на "Олимпийском": на сцене Зеленского будет выступать Виктор Павлик

19 апреля, 2019, 17:52

19 апреля украинский певец Виктор Павлик выступит на сцене кандидата в президенты Владимира Зеленского перед дебатами на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает журналист "Украинской правды" в Twitter.

По его словам, от команды Петра Порошенко будет выступать украинская рок-группа "Плач Иеремии", а от команды Владимира Зеленского певец Виктор Павлик.

"От ПеКоманды на стадионе выступает "Плач Иеремии" от ЗеКоманды будет выступать Виктор Павлик", - говорится в сообщении.

"Виктор Павлик пришел выступать на сцене Зе", - сообщает корреспондент.

От ПеКоманды на стадионе выступает Плач Иеремии от ЗеКоманды выступать Виктор Павлик # выборы # дебаты - Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019

Фото: theБабель