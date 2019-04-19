Более половины избирательных участков уже получили бюллетени, - Слипачук

19 апреля, 2019, 16:30

Избирательные бюллетени уже получили 55,55% участковых избирательных комиссий

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук в Facebook .

По всей стране окружные избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссий избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти в 30 тыс. участков, говорится в сообщении.

"Разумеется, это - дорога, и времени нужно немало. Но уже могу сообщить, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссий получили бюллетени для голосования", - написала она.

Председатель ЦИК отметила, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности до дня голосования - 21 апреля.