Более половины избирательных участков уже получили бюллетени, - Слипачук
19 апреля, 2019, 16:30
Избирательные бюллетени уже получили 55,55% участковых избирательных комиссий
Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук в Facebook .
По всей стране окружные избирательные комиссии уже начали передавать членам участковых комиссий избирательные бюллетени. Их нужно доставить почти в 30 тыс. участков, говорится в сообщении.
"Разумеется, это - дорога, и времени нужно немало. Но уже могу сообщить, что по оперативным данным, по состоянию на 15:15 сегодня 55,55% комиссий получили бюллетени для голосования", - написала она.
Председатель ЦИК отметила, что вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности до дня голосования - 21 апреля.
- Напомним, ЦИК официально назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля. В первом туре президентских выборов, который состоялся 31 марта, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко - 15,95%.
- КМИС обнародовал результаты опроса, который проводился с 9 по 14 апреля, согласно которому во втором туре за Владимира Зеленского планируют отдать свой голос 72,2% опрошенных, которые определились и собираются голосовать, за Петра Порошенко планируют проголосовать 25,4% опрошенных.
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