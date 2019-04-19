Более половины продукции, которую покупают украинцы, отечественная
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает ЭП.
Среди продовольственных товаров наибольшую долю в продаже занимают яйца отечественного производства (99,2%) и хлебобулочные изделия (97,4%).
Далее по показателям доли продаж идут сахар - 96,9%, мясо и птица, сливочное масло - 96,5%, животные жиры - 95,4%, мука и соки - 94,7%, безалкогольные напитки - 94,1%.
Водка и ликеро-водочные изделия отечественного производства занимают 67,9%, вина - 57,6%, коньяк - 77,1% от всех продаж.
Отечественных плодов, ягод, винограда, орехов украинцам не хватает: их доля составляет лишь 36,5% потребления.
Среди непродовольственных товаров лидерами по продукции украинского производства являются такие категории, как сельскохозяйственное сырье (100%), бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления (88,1%), книги, газеты, журналы (79,7%).
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