Более половины продукции, которую покупают украинцы, отечественная

19 апреля, 2019, 15:44

В 2018 году доля продаж отечественной продукции составила 53,2%. При этом среди продовольственных товаров эта доля достигает 81,4%, среди непродовольственных товаров - 31,7%

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает ЭП.

Среди продовольственных товаров наибольшую долю в продаже занимают яйца отечественного производства (99,2%) и хлебобулочные изделия (97,4%).

Далее по показателям доли продаж идут сахар - 96,9%, мясо и птица, сливочное масло - 96,5%, животные жиры - 95,4%, мука и соки - 94,7%, безалкогольные напитки - 94,1%.

Водка и ликеро-водочные изделия отечественного производства занимают 67,9%, вина - 57,6%, коньяк - 77,1% от всех продаж.

Отечественных плодов, ягод, винограда, орехов украинцам не хватает: их доля составляет лишь 36,5% потребления.

Среди непродовольственных товаров лидерами по продукции украинского производства являются такие категории, как сельскохозяйственное сырье (100%), бытовое жидкое котельное топливо, газ в баллонах, уголь и дрова для отопления (88,1%), книги, газеты, журналы (79,7%).