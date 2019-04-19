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Боевики обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия

В пятницу, 19 апреля, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 4 раза - с запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы из 120-мм минометов вблизи Павлополя и Водяного, с 82-мм минометов - неподалеку от Пищевика, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Верхнеторецкого, из крупнокалиберных пулеметов - возле Опытного и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики с 82-мм минометов обстреляли позиции украинских военных возле Золотого-4.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. На провокации террористов украинские военные ответили огнем.

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