Боевики обстреляли Объединенные силы с запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы из 120-мм минометов вблизи Павлополя и Водяного, с 82-мм минометов - неподалеку от Пищевика, с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Верхнеторецкого, из крупнокалиберных пулеметов - возле Опытного и Новоселовки Второй.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики с 82-мм минометов обстреляли позиции украинских военных возле Золотого-4.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. На провокации террористов украинские военные ответили огнем.
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