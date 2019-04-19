Беринчик нацелился на чемпионский бой с Ломаченко

19 апреля, 2019, 15:50

Промоутер Александр Красюк назвал целью Дениса Беринчика бой с другим украинским боксером - Василием Ломаченко

Об этом сообщает Xsport.ua.

По словам генерального директора промоутерской компании К2 Александра Красюка, в случае побед в двух последующих боях, Денис Беринчик может стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет Василий Ломаченко.

"Если Беринчик одолеет Аракаву, то переместится ближе к вершине рейтинга. Если еще одну защиту проведет против рейтингового боксера из топ-15, то мы будем выходить на позицию обязательного претендента. Будем завоевывать право сразиться с чемпионом", - сказал Красюк.

По его словам, конечной целью Беринчика является титул чемпиона мира, которым сейчас владеет Ломаченко.

"Если Беринчик станет претендентом на пояс Василия Ломаченко, то это его будет мотивировать. Конечная цель любого спортсмена - стать чемпионом мира. Ради этой цели боксер проводит большую часть своей жизни в тренировочном зале", - рассказал Красюк.

20 декабря в Киеве Денис Беринчик будет защищать интерконтинентальный титул WBO в бою против японца Нихито Аракава.