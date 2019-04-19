Активисты в Москве требовали освободить украинских моряков
19 апреля, 2019, 18:02
Активисты российской инициативы "Стратегия-18" в Москве провели пикеты с требованием освободить украинских моряков
Об этом Крим.Реалии рассказала активистка Вера Лаврешина
Кроме того, активисты напомнили о судьбе украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха, также выступили в защиту арестованных в Крыму крымских татар. Участники пикета вышли с плакатами на Тверскую улицу, однако, вскоре им пришлось сменить место акции из-за попыток провокации.
- 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
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