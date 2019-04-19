Активисты в Москве требовали освободить украинских моряков

19 апреля, 2019, 18:02

Активисты российской инициативы "Стратегия-18" в Москве провели пикеты с требованием освободить украинских моряков

Об этом Крим.Реалии рассказала активистка Вера Лаврешина

Кроме того, активисты напомнили о судьбе украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха, также выступили в защиту арестованных в Крыму крымских татар. Участники пикета вышли с плакатами на Тверскую улицу, однако, вскоре им пришлось сменить место акции из-за попыток провокации.