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Активисты в Москве требовали освободить украинских моряков

Активисты российской инициативы "Стратегия-18" в Москве провели пикеты с требованием освободить украинских моряков

Об этом Крим.Реалии рассказала активистка Вера Лаврешина

Кроме того, активисты напомнили о судьбе украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха, также выступили в защиту арестованных в Крыму крымских татар. Участники пикета вышли с плакатами на Тверскую улицу, однако, вскоре им пришлось сменить место акции из-за попыток провокации.

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