19 апреля над Землей сойдет "розовая" Луна
"Полнолуние в апреле, также известно как" розовая "Луна, появится в пятницу (19 апреля - ред.)", - говорится в сообщении.
CNN отмечает, что именно сегодня Луна будет на ближайшей к Земле точке околоземной орбите и поэтому будет казаться больше, чем обычно.
Несмотря на то, что сегодняшняя Луна называется "розовой", сама Луна не является розового цвета. Она была названа так американскими племенами в честь цветка, который появляется в начале весны, - дикий земной флокс. Таким образом они считали сезоны и это им помогало следили за графиком сбора урожая.
Вероятно, Луна будет красного или оранжевого цвета из-за пыли, туман, дым или пепел в атмосфере. Следующий полнолуние, под названием "цветочный", можно будет увидеть 18 мая.
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