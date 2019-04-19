1+1 сделал Зеленскому комфортную избирательную кампанию, - Порошенко

19 апреля, 2019, 20:07

Об этом сказал президент во время дебатов с Зеленским, передает Еспресо.TV.

"Я горжусь тем, что 5 канал - канал честных новостей. С 2003 года был единственным каналом, где журналисты были свободны. В 2004 году Оранжевая революция была сделана благодаря журналистам 5 канала, это был единственный канал, где была свобода слова. А канал 1 + 1 положил Зеленского в теплую ванну и сделал ему сегодня комфортную избирательную кампанию, тогда в 2004 извинялся перед страной. И владельцы и журналисты за свою политику. Не придется ли извиняться вам, каналу. Каналу, который полностью отошел от журналистских стандартов", - сказал он.