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Зеленский в случае победы на выборах обсудит языковой закон с людьми

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах и принятия Радой языкового закона он поинтересуется мнением общества по поводу этого документа

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

У Зеленского спросили, подпишет ли он языковой закон, если станет президентом, и Верховная Рада примет этот документ.

"Во-первых, его (языковой закон, - ред.) надо глубоко изучить. Затем я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона", - сказал Зеленский.

У кандидата в президенты тогда спросили, идет ли речь в данном случае о референдуме.

"Почему референдум? Референдум - это, в принципе, твое ощущение, что ты постоянно говоришь с обществом. Это не означает, что для этого нужна целая процедура. Мы можем с вами назвать это одним словом - разговор с обществом. И у вас сразу целая палитра, и вы видите, как люди реагируют, из каких уголков Украины, на что они смотрят. Любой закон сегодня можно онлайн с живыми людьми проговорить. и я думаю, сама Верховная Рада не знает ответов на какие-то вопросы, которые беспокоят общество " , - пояснил Зеленский.

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