Зеленский рассказал, что думает о запрете российских соцсетей и ограничении на въезд артистов из РФ
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
На вопрос о том, должно ли государство запрещать въезд российским артистам, Зеленский ответил, что их надо разделять:
"Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов - взять того же Пореченкова и Охлобыстина - в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам".
По мнению Зеленского, информационная война продолжается, однако к запрету на въезд художников из РФ "нужно подходить избирательно". Он вспоминает о музыканте Андрея Макаревиче и актрисе Лие Ахеджаковой, которые осудили аннексию Крыма:
"Да, мы информационно защищаем Украину и говорим, что Россия - агрессор. А им, таким людям, как Макаревич и Ахеджакова, еще сложнее. Ведь они же там, на территории России, и они говорят: Кремль - агрессор, Россия - агрессор, как мы могли, забрали Крым, и на Донбассе происходит, что это позор. Им тоже очень сложно. Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня великие украинцы, я их такими считаю. Поэтому - выборочно, список должен быть избирательным".
На вопрос о запрете российских социальных сетей Зеленский объясняет:
"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это прекрасно знаете. Украинцы обходят", - говорит он.
Кандидат объясняет, что называет ситуацию, которая сложилась с соцсетями, "парковки в Киеве":
"У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, - оштрафовали. Ты мне дай парковку, а потом жестко наказывай меня, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те".
На замечание о том, что есть другие платформы для общения вроде Facebook, Twitter, YouTube, Зеленский ответил:
"Вы знаете, значит чего-то недостаточно людям, то они обходят. А если на тех же "Одноклассниках" и т.д. люди занимаются политикой, занимаются какой-то агрессией, если там есть свои боты, которые информационно влияют на украинцев, антиукраинские у них лозунги, тогда это уже, ребята, криминал, это другое дело".
Также он уверен, что перед запретом соцсетей страны-агрессора с людьми поговорили недостаточно:
"Мы ничего не доказывали обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?". Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути", - уверен кандидат.
Читайте также: Сериал "Сваты" окончательно запретили в Украине . Почему так получилось
-
В мае 2017 года президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении антироссийских санкций в отношении ряда физических и юридических лиц, в том числе телекоммуникационных компаний и их продуктов. Глава государства позволил заблокировать "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru .
-
В заблокированных российских соцсетях СБУ зафиксировала около 800 активных антиукраинских групп .
-
22 ноября 2017 СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову.
-
Сериал "Сваты" запрещено показывать в Украине.
-
На телеканале "1 + 1", на котором транслировали сериал, выразили возмущение запретом сериала в Украине.
-
Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты".
-
27 марта суд признал противоправными действия СБУ о запрете Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?