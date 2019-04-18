Зеленский рассказал, что думает о запрете российских соцсетей и ограничении на въезд артистов из РФ

18 апреля, 2019, 10:53

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, должно ли государство запрещать въезд российским артистам, Зеленский ответил, что их надо разделять:

"Я понимаю, почему сначала запретили. Потому что была информационная война, очень сложная, однозначно. Была информационная война. И некоторые российские артисты превратились из артистов - взять того же Пореченкова и Охлобыстина - в политиков. Мало того, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам".

По мнению Зеленского, информационная война продолжается, однако к запрету на въезд художников из РФ "нужно подходить избирательно". Он вспоминает о музыканте Андрея Макаревиче и актрисе Лие Ахеджаковой, которые осудили аннексию Крыма:

"Да, мы информационно защищаем Украину и говорим, что Россия - агрессор. А им, таким людям, как Макаревич и Ахеджакова, еще сложнее. Ведь они же там, на территории России, и они говорят: Кремль - агрессор, Россия - агрессор, как мы могли, забрали Крым, и на Донбассе происходит, что это позор. Им тоже очень сложно. Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня великие украинцы, я их такими считаю. Поэтому - выборочно, список должен быть избирательным".

На вопрос о запрете российских социальных сетей Зеленский объясняет:

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Вы это прекрасно знаете. Украинцы обходят", - говорит он.

Кандидат объясняет, что называет ситуацию, которая сложилась с соцсетями, "парковки в Киеве":

"У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, - оштрафовали. Ты мне дай парковку, а потом жестко наказывай меня, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение - и "хлопни" те".

На замечание о том, что есть другие платформы для общения вроде Facebook, Twitter, YouTube, Зеленский ответил:

"Вы знаете, значит чего-то недостаточно людям, то они обходят. А если на тех же "Одноклассниках" и т.д. люди занимаются политикой, занимаются какой-то агрессией, если там есть свои боты, которые информационно влияют на украинцев, антиукраинские у них лозунги, тогда это уже, ребята, криминал, это другое дело".

Также он уверен, что перед запретом соцсетей страны-агрессора с людьми поговорили недостаточно:

"Мы ничего не доказывали обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано и после информационной политики, которую они введут? Это должно работать?". Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути", - уверен кандидат.

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