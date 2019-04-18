//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский о языковом законе: нельзя у русскоязычных забирать русскоязычное ТВ


фото: Reuters
Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своем видении языковых квот на телевидении

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я очень хорошо понимаю этот закон. Квоты останутся. Там вопрос в регулировании этих квот. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше - разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование...", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что он, как руководитель крупного телевизионного бизнеса, также большой налогоплательщик, поэтому он советует сделать меньший налог для украиноязычных фильмов, а для русскоязычных - оставить, какой есть.

"Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона о квотах, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все... Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить", - добавил он.

Кандидат подчеркнул, что "необходимо поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать