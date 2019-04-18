Зеленский о языковом законе: нельзя у русскоязычных забирать русскоязычное ТВ

18 апреля, 2019, 08:44

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я очень хорошо понимаю этот закон. Квоты останутся. Там вопрос в регулировании этих квот. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше - разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование...", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что он, как руководитель крупного телевизионного бизнеса, также большой налогоплательщик, поэтому он советует сделать меньший налог для украиноязычных фильмов, а для русскоязычных - оставить, какой есть.

"Через год я как бизнесмен и все крупные телевизионные бизнесмены без закона о квотах, без этих палок, перешли бы в основном на украинский язык и все... Мне как телевизионщику не нужны государственные дотации, можно было мне просто снизить налог и в этом меня убедить", - добавил он.

Кандидат подчеркнул, что "необходимо поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным".