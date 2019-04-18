Захват Одесского медуниверситета: экс-ректор блокирует зарплаты и стипендии, - Супрун

18 апреля, 2019, 18:11

Экс-ректор ОНМедУ Валерий Запорожан блокирует выплаты зарплат и стипендий уже четвертый месяц

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Сорвал нормальный учебный процесс. Взял в заложники студентов и преподавателей вуза, блокируя выплаты зарплат и стипендий уже четвертый месяц", - написала она.

По ее словам, во всех этих событиях обвиняют МЗ Украины и ее лично.

"Распространять информацию, что это все Супрун виновата в том, что работа университета периодически блокируется, а студенты и преподаватели лишены выплат - это уже стандартный алгоритм. Такие глупости рассказывать на общих совещаниях и даже развешивать плакаты, что я - организатор Голодомора в университете", - сообщила Супрун.

Она также написала, что в сводной декларации Запорожана за 2018 год задекларировано 13,9 миллиона гривен дохода. И в дополнение еще 33,4 грн млн сбережений в основном наличными в валюте. А его коллега, то есть самопровозглашенный и.о. ректора университета Юрий Сухин, имеет более 1,5 мле грн дохода за год, 1,1 млн сбережений и 3 дорогостоящих авто.

"С такими денежными запасами эти лица спокойно месяцами готовы блокировать работу вуза. Но могут ли себе такое позволить преподаватели и студенты? Почему же им не удалось за годы работы в университете накопить миллионные состояния?", - написала Супрун.

В МЗ Украины уже несколько раз поступал проект сметы ОНМедУ за подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы. В этих случаях проекты сметы не могли быть подписаны и их вернули в университет.

"Несмотря на то, что здание университета захвачено, министерство готово подписать необходимые документы, чтобы студенты и работники получили выплаты быстрее. Но только в случае, если они поступят от уполномоченных на это МЗ людей", - отметила Супрун.

Она также добавила, что сейчас самопровозглашенная администрация вуза блокирует уполномоченным лицам возможность направить в МОЗ Украины проект сметы. Кроме этого, распространяет манипуляции и ложь, что якобы Казначейство не примет проект сметы, который будет подписан лицом, уполномоченным министерством.

"То, что сейчас происходит в Одессе - пример, как могут страдать тысячи людей из властные амбиции нескольких коррупционеров, которые не хотят идти с насиженного места. Ни при каких обстоятельствах МЗ Украины не будет легитимизировать деятельность рейдеров-преступников, захвативших государственный университет", - отметила и.о. министра здравоохранения.