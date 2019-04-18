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Известный украинский спортсмен готов защищать страну с оружием в руках


фото: vogue.ua
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сказал, что будет защищать страну с оружием в руках, если возникнет такая ситуация

Об этом сообщает Xsport в Youtube.

"Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то убежать", - сказал Пидручный.

  • Напомним, 10 марта украинец Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира по биатлону, выиграв гонку преследования в Эстерсунде
  • Дмитрий Пидручный ответил на вопрос о возможной смене гражданства .
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