Известный украинский спортсмен готов защищать страну с оружием в руках
18 апреля, 2019, 14:12
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сказал, что будет защищать страну с оружием в руках, если возникнет такая ситуация
Об этом сообщает Xsport в Youtube.
"Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то убежать", - сказал Пидручный.
- Напомним, 10 марта украинец Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира по биатлону, выиграв гонку преследования в Эстерсунде
- Дмитрий Пидручный ответил на вопрос о возможной смене гражданства .
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-