Известный украинский спортсмен готов защищать страну с оружием в руках

18 апреля, 2019, 14:12

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сказал, что будет защищать страну с оружием в руках, если возникнет такая ситуация

Об этом сообщает Xsport в Youtube.

"Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то убежать", - сказал Пидручный.