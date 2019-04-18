Известный горнолыжник погиб, провалившись в 30-метровую пропасть

18 апреля, 2019, 13:50

Известный канадский горнолыжник Дэйв Тредуэй погиб, провалившись в 30-метровую пропасть

Об этом сообщает CBC .

38-летний Дэйв Тредуэй погиб в результате несчастного случая, катаясь на склоне горы Рододендрон в США.

Согласно официальному заявлению службы по поиску и спасению округа Пембертон, лыжник провалился в пропасть и упал с высоты 30 метров. Спасатели сумели быстро найти пострадавшего спортсмена, но человек уже не подавал признаков жизни.

Дэйв Тредуэй был популярным в интернете. Он преподавал много фотографий и видео своих горнолыжных спусков. У Тредуэя остались беременная жена и двое детей. В социальных сетях был запущен сбор средств в помощь семье погибшего горнолыжника.