Из-за "прихотей" жены принца Гарри Меган Маркл уволился очередной придворный, - СМИ

18 апреля, 2019, 14:54

Пилот королевского вертолета уволился из-за нежелания летать за едой по первому требованию герцогини Сассекской

Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщает Radar Online.

Пилот, проработавший с королевской семьей несколько лет, устал от регулярных полетов за закусками для Меган Маркл. Собеседник издания назвал ее запросы "бредом" и добавил, что с пилотом обращались как с "летающей доставкой еды по вызову 24/7".

На данный момент ему ищут замену. Согласно объявлению о найме сотрудника, опубликованному управлением по делам королевской семьи, зарплата нового пилота составит 105 000 долларов. От соискателя этой должности нужны такие навыки: планирование и выполнение полетов на королевском вертолете, выполнение задач королевской семьи и других административных задач, а также оказание помощи директору по летным операций.

Пилоту предстоит руководить Sikorsky S76 C ++, стоимость которого превышает 13 млн долларов. Местом работы указана база Королевских Воздушных Сил в городе Одихем, графство Гемпшир, на южном побережье Англии.

Уволившийся пилот стал уже четвертым придворным, который покинул свой пост из-за сложного характер жены принца Гарри, утверждает издание. Раньше от Меган Маркл ушли две личные ассистентки, а третья объявила, что уволится сразу после рождения ее ребенка.