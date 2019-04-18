Из-за дебатов на "Олимпийском" общественный транспорт столицы изменит маршруты
18 апреля, 2019, 20:04
В пятницу, 19 апреля, из-за дебатов кандидатов на НСК "Олимпийский" общественный транспорт в Киеве будет курсировать по измененным маршрутам
Об этом КП "Киевпастранс" сообщает в Facebook .
Отмечается, что 19 апреля с 12:00 и до завершения дебатов на НСК "Олимпийский" общественный транспорт будет курсировать так:
- троллейбусы №3 от Железнодорожного массива до жел. вокзала "Южный";
- троллейбусы №9 от аэропорта "Киев" до жел. вокзала "Южный";
- троллейбусы №12 от ст. м. "Васильковская" до ст.м. "Лыбидская";
- троллейбусы №14 от Ботанического сада до ул. Новогоспитальной;
- троллейбусы №15 от ст. м. Выдубичи до ул. Новогоспитальной;
- троллейбусы № 40, 40к от Кадетского гая до ул. Волгоградской;
- автобусы №5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по действующей трассе, дальше ул. Казимира Малевича - ул.Короленковская - Тарасовская, далее по действующему маршруту
- автобусы №20 от ж / м Корчеватое до ул. деловой;
- автобусы №55 от Дарницкой площади до ул. Бассейной;
- автобусы №69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской.
- Напомним, 19 апреля три станции Киевского метрополитена изменят режим работы в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
- Из-за дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве ограничат движение транспорта в четверг, 18 апреля, с 18:00 и до окончания мероприятия 19 апреля.
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