Япония предоставит Общественному более $ 2 млн на закупку оборудования

18 апреля, 2019, 15:01

Украина и Япония заключили межправительственное Соглашение о предоставлении гранта на закупку для НОТУ оборудования на сумму более $ 2 млн

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Посол Японии в Украине Такаши Кура обменялись дипломатическими нотами, которые составляют Соглашение между украинским и японским правительствами о предоставлении гранта на закупку специального оборудования для публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ).

Отмечается, что документами предусматривается выделение Правительством Японии гранта в размере 230 млн. японских иен (более $ 2 млн) на приобретение телевизионного оборудования для НОТУ в рамках проекта поддержки становления независимого общественного вещателя.