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Я уважаю Бандеру, но надо помнить о сегодняшних героях, - Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский высказался по поводу декоммунизации и Степана Бандеры

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Зеленского, надо именами именно современных героев, которые объединяют Украину, называть улицы и мосты.

"Я нормально отношусь к декоммунизации. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и здорово. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем - это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях в Украине. Почему мы их именами не называем - героев, которые сегодня объединяют Украину?", - рассказал кандидат.

Зеленский считает, что надо называть улицы именами современников, которые прославляют нашу страну.

 

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