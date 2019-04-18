Впервые за 300 лет в Риме открыли Святую лестницу, "по которой ступал Иисус"

18 апреля, 2019, 16:28

В Риме для паломников открыли Святую лестницу, которая была закрыта почти 300 лет и по которой, как считают верующие, поднимался сам Иисус Христос

Об этом сообщает Euronews.

Отреставрированные 28 ступенек будут доступны для паломников в течение 60 дней - до июня 2019 года, говорится в сообщении.



Отмечается, что люди поднимаются по лестнице на коленях, читая молитву. Католики думают, что таким образом могут смягчить наказание за совершенные грехи.

По основной версии, эти лестницы были частью дворца прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Их, говорят, в Рим привезла в 326 году мать императора Константина святая Елена. Однако есть предположение, что святыня попала в Рим раньше - при завоевании Иерусалима римлянами в I веке нашей эры, говорится в сообщении.

Отмечается, что реставраторы Ватиканских музеев проводили работы на лестнице больше года.

По словам директора Ватиканских музеев Барбары Ятта, в ходе реставрации были обновлены крестики, которые, по преданию, были инкрустированы в мраморные лестницы в местах, где Иисус Христос оставил капли крови.