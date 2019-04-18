//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вернидуб близок к отставке из "Зари"


фото: zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб может покинуть свой пост после вылета в полуфинале Кубка Украины от "Ингула" из первой лиги

Об этом сообщает сайт фанатов "Зари".

Специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию после вылета команды из Кубка Украины от "Ингула" (1: 2), за что ему грозит денежный штраф.

Окончательно ситуация разрешится после разговора президента "Зари" Евгения Геллера с Юрием Вернидубом. До конца сезона клуб могут возглавить Александр Грицай или Сергей Попов в качестве и.о. главного тренера.

Юрий Вернидуб возглавляет "Зарю" с 2011 года.

  • Напомним, 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово одолел "Зарю" и вышел в финал.
  • Гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов высказал мнение по поводу информации о заработке в 10 млн евро на договорных матчах футболистов клуба "Сумы".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать