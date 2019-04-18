Вернидуб близок к отставке из "Зари"

18 апреля, 2019, 14:48

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб может покинуть свой пост после вылета в полуфинале Кубка Украины от "Ингула" из первой лиги

Об этом сообщает сайт фанатов "Зари".

Специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию после вылета команды из Кубка Украины от "Ингула" (1: 2), за что ему грозит денежный штраф.

Окончательно ситуация разрешится после разговора президента "Зари" Евгения Геллера с Юрием Вернидубом. До конца сезона клуб могут возглавить Александр Грицай или Сергей Попов в качестве и.о. главного тренера.

Юрий Вернидуб возглавляет "Зарю" с 2011 года.