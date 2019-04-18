Верховный Суд разрешил строительство на месте будущего сквера

18 апреля, 2019, 19:05

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь застройщик на месте будущего сквера может свести очередную высотку. Впрочем, жители Воздвиженки уже пообещали продолжить юридическую борьбу за зеленую Воздвиженку

Судебный спор между Киевской городской государственной администрацией и одним из застройщиков продолжался два года. В феврале прошлого года КГГА в одностороннем порядке разорвала договор аренды с компанией "Фонд "Качественное жилье" на Воздвиженке в Подольском районе. Киевсовет разорвал договор. Застройщик обжаловал это решение в Хозяйственном суде Киева и Северном апелляционном. 18 апреля дело рассмотрел Кассационный суд.

"Данный земельный участок находится в центральном историческом ареале города Киева. В свою очередь, истцом было получено разрешение-декларацию на начало строительных работ, которая не отвечала соответствующей высотности, предусмотренной для центрального исторического ареала", - обосновывает позицию городских властей представитель КГГА Алла Вознесюк.

На арендованном участке городские власти планировали построить сквер, о котором так мечтали местные жители.

"Жители нашего района очень надеются, что будут созданы нормальные условия для проживания, поскольку в нашем районе эти условия не предусмотрены ничем, у нас одностороннее движение, нет никаких возможностей, ни аптек ни школ ни одного нет сквера у нас, у нас маленькая территория озеленена", - рассказывает жительница Воздвиженки Анна Степаненко.

Заслушав доводы обеих сторон, коллегия судей отправилась в совещательную комнату. И уже через десять минут судья объявил окончательное решение. Оно в пользу застройщика. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь застройщик на месте будущего сквера может свести очередную высотку. Впрочем, жители Воздвиженки уже пообещали продолжить юридическую борьбу за зеленую Воздвиженку.