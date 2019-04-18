Верховный Суд разрешил строительство на месте будущего сквера
Судебный спор между Киевской городской государственной администрацией и одним из застройщиков продолжался два года. В феврале прошлого года КГГА в одностороннем порядке разорвала договор аренды с компанией "Фонд "Качественное жилье" на Воздвиженке в Подольском районе. Киевсовет разорвал договор. Застройщик обжаловал это решение в Хозяйственном суде Киева и Северном апелляционном. 18 апреля дело рассмотрел Кассационный суд.
"Данный земельный участок находится в центральном историческом ареале города Киева. В свою очередь, истцом было получено разрешение-декларацию на начало строительных работ, которая не отвечала соответствующей высотности, предусмотренной для центрального исторического ареала", - обосновывает позицию городских властей представитель КГГА Алла Вознесюк.
На арендованном участке городские власти планировали построить сквер, о котором так мечтали местные жители.
"Жители нашего района очень надеются, что будут созданы нормальные условия для проживания, поскольку в нашем районе эти условия не предусмотрены ничем, у нас одностороннее движение, нет никаких возможностей, ни аптек ни школ ни одного нет сквера у нас, у нас маленькая территория озеленена", - рассказывает жительница Воздвиженки Анна Степаненко.
Заслушав доводы обеих сторон, коллегия судей отправилась в совещательную комнату. И уже через десять минут судья объявил окончательное решение. Оно в пользу застройщика. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь застройщик на месте будущего сквера может свести очередную высотку. Впрочем, жители Воздвиженки уже пообещали продолжить юридическую борьбу за зеленую Воздвиженку.
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях