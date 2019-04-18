//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Японии профессор учил своих студентов изготавливать экстазе, "чтобы расширить их знания"

Профессор японского университета Тацунори Ивамур учил студентов изготавливать экстазе, чтобы "расширить их знания" о фармацевтических препаратах

Об этом пишет Kyodo News.

По данным местных СМИ, профессор признался в том, что в 2013 году действительно показывал своим студентам, как производить наркотические вещества, - он сказал, что это была часть образовательного процесса. Также в изготовлении наркотиков был задействован доцент - помощник преподавателя.

По японскому законодательству, ученые должны получать специальное разрешение на изготовление незаконных веществ с целью их научного исследования - его выдают региональные власти. У Ивамуры не было такого разрешения в Эхимэ, однако, согласно источникам Kyodo News, профессор ранее получал разрешение в другой префектуре, но срок его действия истек. За это правонарушение преподавателю грозит до 10 лет тюрьмы.

Руководство Университета Мацуяма пообещало, что сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. "Мы приносим искренние извинения студентам и их родителям за то, что вызвали серьезное беспокойство", - сказал президент университета Тацуя Мизогами. Он также добавил, что учебное заведение примет меры, касающиеся профессора и его ассистента, как только станут известны результаты расследования.

Медиа сравнивают случай Тацунори Ивамуры с сюжетом популярного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). По сюжету телесериала школьный учитель узнает о том, что неизлечимо болен раком легких. Вместе со своим помощником он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы финансово поддержать свою семью в будущем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать