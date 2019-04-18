В Японии профессор учил своих студентов изготавливать экстазе, "чтобы расширить их знания"
Об этом пишет Kyodo News.
По данным местных СМИ, профессор признался в том, что в 2013 году действительно показывал своим студентам, как производить наркотические вещества, - он сказал, что это была часть образовательного процесса. Также в изготовлении наркотиков был задействован доцент - помощник преподавателя.
По японскому законодательству, ученые должны получать специальное разрешение на изготовление незаконных веществ с целью их научного исследования - его выдают региональные власти. У Ивамуры не было такого разрешения в Эхимэ, однако, согласно источникам Kyodo News, профессор ранее получал разрешение в другой префектуре, но срок его действия истек. За это правонарушение преподавателю грозит до 10 лет тюрьмы.
Руководство Университета Мацуяма пообещало, что сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. "Мы приносим искренние извинения студентам и их родителям за то, что вызвали серьезное беспокойство", - сказал президент университета Тацуя Мизогами. Он также добавил, что учебное заведение примет меры, касающиеся профессора и его ассистента, как только станут известны результаты расследования.
Медиа сравнивают случай Тацунори Ивамуры с сюжетом популярного сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). По сюжету телесериала школьный учитель узнает о том, что неизлечимо болен раком легких. Вместе со своим помощником он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы финансово поддержать свою семью в будущем.
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