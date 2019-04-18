В Украине весь боезапас реактивных снарядов переместили в хранилища
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"С целью сохранения боезапаса Вооруженных Сил Украины была проведена значительная работа по их рассредоточению, укрытию в защищенные хранилища и эвакуации с территории левобережной Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщается, более 300 тонн боеприпасов (более 100 воинских эшелонов) разделены между арсеналами, базами и складами.
Отмечается, что в защищенные хранилища поместили более 170 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня и отдельные номенклатуры боеприпасов. Переукупорено около 34 тыс. тонн боеприпасов.
С начала 2019 года в хранилища переместили более 33 тыс. тонн боеприпасов и авиационных средств поражения.
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