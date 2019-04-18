//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине весь боезапас реактивных снарядов переместили в хранилища


фото: mil.gov.ua
Весь боезапас реактивных снарядов Вооруженных Сил Украины перемещен в защищенные хранилища

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"С целью сохранения боезапаса Вооруженных Сил Украины была проведена значительная работа по их рассредоточению, укрытию в защищенные хранилища и эвакуации с территории левобережной Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, более 300 тонн боеприпасов (более 100 воинских эшелонов) разделены между арсеналами, базами и складами.

Отмечается, что в защищенные хранилища поместили более 170 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня и отдельные номенклатуры боеприпасов. Переукупорено около 34 тыс. тонн боеприпасов.

С начала 2019 года в хранилища переместили более 33 тыс. тонн боеприпасов и авиационных средств поражения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать