В Украине разоблачили мошенников, которые обманули людей на 10 млн через продажу автомобилей
Об этом сообщается на странице Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook.
Группа занималась мошенничеством под предлогом продажи автомобилей. Мошенники обманули людей на 10 млн грн.
Сейчас полицейские провели санкционированные обыски в 7 мошеннических офисах, где работало около 150 наемных представителей. Задержаны 5 участников этой преступной группы во главе с организатором - 33-летней киевлянкой.
Мошенники имитировали представительства интересов юридических лиц, используя их реквизиты в своей преступной деятельности.
Среди таких юридических лиц:
ООО "Юниверс-АРГО"
ООО "КАПИТАЛТРАНСИНВЕСТ"
ООО "СМАРТ-И"
ООО "АСКО-УКРТРЕЙД"
ЧП "АВТЕХ",
ЧП "КОНСАЛ ДИ"
ЧП "ЕВРОКОНСЛАСТИНГ УКРАИНА".
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