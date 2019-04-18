В Украине разоблачили мошенников, которые обманули людей на 10 млн через продажу автомобилей

18 апреля, 2019, 15:57

В Киеве задержали участников преступной группы, которые под предлогом продажи автомобилей завладели средствами более 200 граждан

Об этом сообщается на странице Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook.

Группа занималась мошенничеством под предлогом продажи автомобилей. Мошенники обманули людей на 10 млн грн.

Сейчас полицейские провели санкционированные обыски в 7 мошеннических офисах, где работало около 150 наемных представителей. Задержаны 5 участников этой преступной группы во главе с организатором - 33-летней киевлянкой.

Мошенники имитировали представительства интересов юридических лиц, используя их реквизиты в своей преступной деятельности.

Среди таких юридических лиц:

ООО "Юниверс-АРГО"

ООО "КАПИТАЛТРАНСИНВЕСТ"

ООО "СМАРТ-И"

ООО "АСКО-УКРТРЕЙД"

ЧП "АВТЕХ",

ЧП "КОНСАЛ ДИ"

ЧП "ЕВРОКОНСЛАСТИНГ УКРАИНА".