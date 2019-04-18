В Украине привлекут связь 5G для безопасности на дорогах

18 апреля, 2019, 19:11

В Украине запустили проект "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G" для решения проблем безопасности дорожного движения

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНИАН .

Мининфраструктуры совместно с Vodafone и Nokia запустили пилотный проект "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G" на 21-м километре трассы Н-01, говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект позволит создать виртуальную сеть для решения проблем безопасности дорожного движения и анализа транспортных потоков.



"Наша цель - чтобы дороги были "умные". То есть такие, которые интегрируют транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая комфорт и безопасность пользователей. Этот проект позволит создать виртуальную сеть, которая позволит решить такие проблемы, как безопасность дорожного движения, анализ транспортных потоков", - добавил министр.

Омелян отметил, что проект будет реализовываться на пилотному участку трассы.

"Пилот будет реализовываться на перекрестке на 21-м километре Днепровского шоссе. В течение 2 месяцев будем тестировать технологию интернета вещей на дороге и собирать статистические данные с помощью сети LTE, а уже со второго полугодия 2019 - с помощью связи 5G", - сказал он.

Отмечается, что на трассе Киев-Днепр развернут тестовый сегмент, который включает в себя три видеокамеры, также метеостанцию, которая будет фиксировать погоду. Вся информация будет передаваться с помощью видеостримов в стационарный видеоаналитичный Data-центр компании Vodafone, где будет формироваться аналитика всего происходящего на перекрестке.

Министр отметил, что на завершающей, третьей фазе будет реализован полномасштабный проект, который предусматривает покрытие современными технологиями всех автомобильных дорог международного значения.

По его словам, уже 25 апреля планируется официальный запуск и начало сбора статистических данных с целью повышения безопасности на дороге.