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В США назвали ужасным продлении ареста россиянами украинских моряков


фото: reuters
Посольство США в Украине раскритиковал решение российского суда о продлении ареста пленных украинских моряков

Об этом говорится в заявлении американского посольства в Twitter.

"Решение российского суда о несправедливом продолжении содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть Украине задержанных членов ее экипажа и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей для 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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