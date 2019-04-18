В США назвали ужасным продлении ареста россиянами украинских моряков

18 апреля, 2019, 14:02

Посольство США в Украине раскритиковал решение российского суда о продлении ареста пленных украинских моряков

Об этом говорится в заявлении американского посольства в Twitter.

"Решение российского суда о несправедливом продолжении содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть Украине задержанных членов ее экипажа и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

The Russian court's decision to unjustly extend the detention of the Ukrainian sailors is appalling. Russia must immediately return to Ukraine its detained personnel and vessels and respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 апреля 2019 г.

17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей для 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.