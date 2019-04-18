В СМИ появилась копия договора между Зеленским и американскими лоббистами
18 апреля, 2019, 12:42
Появилась копия договора шоумена Владимира Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting
Соответствующие документы есть в распоряжении издания "Новое Время".
Ранее издание Радио Свобода сообщило, что кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне.
Команда Зеленского отрицала информацию о сотрудничестве с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting.
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