В СМИ появилась копия договора между Зеленским и американскими лоббистами

18 апреля, 2019, 12:42

Появилась копия договора шоумена Владимира Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting

Соответствующие документы есть в распоряжении издания "Новое Время".

Ранее издание Радио Свобода сообщило, что кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне.

Команда Зеленского отрицала информацию о сотрудничестве с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting.