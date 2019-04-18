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В СМИ появилась копия договора между Зеленским и американскими лоббистами


фото: signaldc
Появилась копия договора шоумена Владимира Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting

Соответствующие документы есть в распоряжении издания "Новое Время".

Ранее издание Радио Свобода сообщило, что кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне.

Команда Зеленского отрицала информацию о сотрудничестве с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting.

 

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