В предвыборном рейтинге Зеленский на 45% опережает Порошенко, - социология

18 апреля, 2019, 12:08

Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет 45,4%

Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Владимир Зеленский набрал 72,7% голосов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет в этой категории респондентов 27,3% сторонников.

Среди тех, кто намерен голосовать, Зеленский имеет 57,9% голосов, Петр Порошенко - 21,7%.

20,4% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 12 по 16 апреля во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 3 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.