//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В предвыборном рейтинге Зеленский на 45% опережает Порошенко, - социология


фото: rfe
Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет 45,4%

Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Владимир Зеленский набрал 72,7% голосов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет в этой категории респондентов 27,3% сторонников.

Среди тех, кто намерен голосовать, Зеленский имеет 57,9% голосов, Петр Порошенко - 21,7%.

20,4% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился с 12 по 16 апреля во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 3 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать