В предвыборном рейтинге Зеленский на 45% опережает Порошенко, - социология
18 апреля, 2019, 12:08
Разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет 45,4%
Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг".
Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Владимир Зеленский набрал 72,7% голосов.
Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет в этой категории респондентов 27,3% сторонников.
Среди тех, кто намерен голосовать, Зеленский имеет 57,9% голосов, Петр Порошенко - 21,7%.
20,4% опрошенных затруднились ответить.
Опрос проводился с 12 по 16 апреля во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса среди 3 тыс. респондентов.
Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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