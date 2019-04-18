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В Польше осудили 19 участников нападения на украинскую ходу


фото: pap
В среду, 17 апреля, суд Польши вынес приговор 19 обвиняемым в препятствовании украинской религиозной ходе, состоявшейся в июне 2016 года в Перемышле

Как сообщает Польское радио, 19 обвиняемых приговорили к ограничению свободы на срок от 6 до 14 месяцев. Обвиняемая, которая признала свою вину, получила четыре месяца ограничения свободы. Прокурор просил от 6 месяцев до 2 лет ограничения свободы.

Осужденных привлекут к бесплатному, общественно полезному труду по 30-40 часов в месяц. Пятерых мужчин, которых также обвинили в нанесении ударов участнику шествия Зенону Куцабе и толкании, обязали выплатить потерпевшему по 500 злотых.

Напомним, 26 июня 2016 года в польском Перемышле около 20 человек попытались помешать процессии греко-католиков и православных, после панихиды по украинским героями шли из собора по улицам города на местное Украинское военное кладбище.

Во время нападения они оскорбляли участников шествия по поводу их национальности и силой останавливали тех, кто шел впереди процессии.

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