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В Петербурге сделали портрет Зеленского из конфет и вывесили в музее. Фотофакт


фото: Reuters
В Санкт-Петербурге сделали из конфет портрет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что портрет висит в Сладком Музее.

фото Reuters

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