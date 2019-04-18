В Петербурге сделали портрет Зеленского из конфет и вывесили в музее. Фотофакт
18 апреля, 2019, 14:28
В Санкт-Петербурге сделали из конфет портрет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что портрет висит в Сладком Музее.
фото Reuters
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