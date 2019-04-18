В Пакистане по меньшей мере 14 человек погибли при нападении на автобус
18 апреля, 2019, 11:28
Группа вооруженных людей напала на автобус на юго-западе Пакистана
Об этом сообщает Associated Press .
В результате погибли по меньшей мере 14 человек.
В автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, потом проверили документы у пассажиров.
После этого они заставили нескольких людей выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.
Никакая из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.
Ранее в результате взрыва, прогремевшего на овощном рынке в пакистанском городе Кветта, погибли по меньшей мере 16 человек.
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