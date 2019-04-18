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В Пакистане по меньшей мере 14 человек погибли при нападении на автобус

Группа вооруженных людей напала на автобус на юго-западе Пакистана

Об этом сообщает Associated Press .

В результате погибли по меньшей мере 14 человек.

В автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, потом проверили документы у пассажиров.

После этого они заставили нескольких людей выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.

Никакая из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее в результате взрыва, прогремевшего на овощном рынке в пакистанском городе Кветта, погибли по меньшей мере 16 человек.

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