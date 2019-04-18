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В Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался зайти в собор с канистрами бензина

В Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался попасть в собор Святого Патрика с двумя канистрами горючего
Об этом сообщает полиция Нью-Йорка в Twitter.

"Около 19:55 (02:55 по киевскому времени, - ред.) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - говорится в публикации.

Как отмечает New York Post, задержанным оказался 37-летний Марк Лампарелло из Нью-Джерси. Ранее его уже дважды задерживала полиция города за преступное посягательство и пьянство в общественном месте.

При задержании он плеснул содержимое канистр на двери собора.

Полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с горючим, потому что в его фургоне закончился бензин. При проверке авто его слова не подтвердились.

Инцидент очень подозрительный, особенно если учесть, что он произошел через два дня после того, как в Париже вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери, пишет издание.

Католический собор Святого Патрика построен в 1878 году.

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