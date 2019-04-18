В Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался зайти в собор с канистрами бензина
"Около 19:55 (02:55 по киевскому времени, - ред.) мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", - говорится в публикации.
Around 7:55 pm, a man walked into St. Patrick's Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid , and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ- NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 апреля 2019 г.
Как отмечает New York Post, задержанным оказался 37-летний Марк Лампарелло из Нью-Джерси. Ранее его уже дважды задерживала полиция города за преступное посягательство и пьянство в общественном месте.
При задержании он плеснул содержимое канистр на двери собора.
Полиция допрашивает мужчину, который утверждает, что нес канистры с горючим, потому что в его фургоне закончился бензин. При проверке авто его слова не подтвердились.
Инцидент очень подозрительный, особенно если учесть, что он произошел через два дня после того, как в Париже вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери, пишет издание.
Католический собор Святого Патрика построен в 1878 году.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?