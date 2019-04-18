В Киеве открыли выставку "Узники Кремля"

18 апреля, 2019, 19:50

В Киеве, в помещении Института международных отношений, открылась выставка "Узники Кремля"

Об этом сообщает Крым.Реалии.

На ней представлены портреты задержанных и осужденных российскими властями украинцев и крымских татар с их биографическими справками.

В открытии приняли участие лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

После презентации экспозиции, Джемилев подписал всем желающим книгу "Мустафа Джемилев. Путь лидера", которую выдали крымский историк Гульнара Бекирова и Министерство информации Украины.