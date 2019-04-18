В Киеве мужчина погиб, когда бежал через четыре полосы к отбойнику

18 апреля, 2019, 07:14

В Днепровском районе столицы машина сбила насмерть пешехода

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Мужчина около 35-40 лет, нарушая правила дорожного движения, пытался перебежать проспект Шухевича в неустановленном для этого месте. Ему почти удалось сделать это. Когда он пробежал четыре полосы в бетонный отбойник, то попал под колеса "Шевроле Лачети", которая двигалась в крайней левой полосе.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пешехода. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.