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В Киеве мужчина погиб, когда бежал через четыре полосы к отбойнику

В Днепровском районе столицы машина сбила насмерть пешехода

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Мужчина около 35-40 лет, нарушая правила дорожного движения, пытался перебежать проспект Шухевича в неустановленном для этого месте. Ему почти удалось сделать это. Когда он пробежал четыре полосы в бетонный отбойник, то попал под колеса "Шевроле Лачети", которая двигалась в крайней левой полосе.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пешехода. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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