В Каннах покажут фильм крымскотатарского режиссера Алиева о жизни после аннексии Крыма

18 апреля, 2019, 15:51

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля покажут фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева

Об этом сообщает Госкино Украины в Facebook.

"Это большая честь - представить свою дебютную работу на Каннском фестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом", - рассказал Нариман Алиев.

Картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.