В Каннах покажут фильм крымскотатарского режиссера Алиева о жизни после аннексии Крыма
18 апреля, 2019, 15:51
В конкурсной программе Каннского кинофестиваля покажут фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева
Об этом сообщает Госкино Украины в Facebook.
"Это большая честь - представить свою дебютную работу на Каннском фестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом", - рассказал Нариман Алиев.
Картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.
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