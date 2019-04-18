В этом году ВНО будут сдавать 355 тыс. абитуриентов
18 апреля, 2019, 14:45
В 2019 году внешнее независимое оценивание будут сдавать 355 тыс. абитуриентов
Об этом сообщили на правительственном совещании по подготовке к ВНО, передает "Радио Свобода".
В 2019 году основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 13 июня. Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня по 12 июля.
Тестирование будут проводить по 11 предметам. Абитуриенты будут иметь возможность сдать тестирование максимум по 4 учебным предметам.
Напомним, что с 2020 года все иностранные студенты, обучающиеся в Украине, после первого курса сдавать ВНО по языку обучения .
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