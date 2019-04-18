В день тишины Еспресо покажет фильм "Миф" о Герое Украины Василии Слипаке

18 апреля, 2019, 13:37

В день тишины Еспресо покажет один из самых ярких украинских документальных фильмов последних нескольких лет - фильм "Миф"

"Миф" - это фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния, он рассказывает историю жизни и гибели Василия Слипака - Героя Украины, кавалера орденов «За мужество» I ст. и "Золотая Звезда", всемирно известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы, который покинул большую сцену, чтобы стать воином и отдал жизнь, защищая Украину на Донбассе.

Завораживающая и трагическая история выдающегося певца и добровольца, талантливо воссозданная авторами, завоевала десятки международных наград, в частности, на кинофестивалях в Польше, Португалии и Индии. Лента ставит перед зрителем вопрос - Василий Слипак отдал жизнь за свободу Украины, а вот сможем ли мы отстоять нашу независимость сегодня?

Премьера фильма на Еспресо состоится в эту субботу, 20.04 в 11:10 и в 21:00